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Медведева Мария Егоровна

Место рождения

Камардиновка

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

27.05.1886

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1853 г.р.

Мать

Вычислено 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: Медведев Егор Иудович

Мать: Медведева Мария Николаевна

Смерть
27.05.1886
Фонд №173 Опись №16 Дело №576 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Васильевка, Дмитриевка, Добринка за 1886 г. https://ya.ru/archive/catalog/60cbb48b-7055-4dd3-9702-1a307a... Показать все
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