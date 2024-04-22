Медведева Мария Егоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смерти27.05.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882
Отец: Медведев Егор Иудович
Смерть
27.05.1886
Фонд №173 Опись №16 Дело №576 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Васильевка, Дмитриевка, Добринка за 1886 г. https://ya.ru/archive/catalog/60cbb48b-7055-4dd3-9702-1a307a... Показать все