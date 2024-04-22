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Ирина Иванова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

01.04.1845 ст.

Дата смерти

10.05.1847 ст.

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

Около 1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1845 ст.

Отец: Иван Акимов

Мать: Елена Сергеева

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
02.04.1845 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Анна Акимова
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
10.05.1847 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от неизвестной болезни
Похороны
13.05.1847 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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