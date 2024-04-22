Ирина Иванова
Место рождения
Дата рождения01.04.1845 ст.
Дата смерти10.05.1847 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1845 ст.
Отец: Иван Акимов
Мать: Елена Сергеева
Крещение
02.04.1845 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Анна Акимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.05.1847 ст.
Причина смерти: от неизвестной болезни
Похороны
13.05.1847 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя