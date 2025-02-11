Eustace Eustafiewich (Jackson) Tina 27.12.1911 — найти родственников по фамилии на Familio

Eustace Eustafiewich (Jackson) Tina

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 27.12.1911, Komarno, Manitoba, Canada

умерла 27.07.1996, Calgary, Alberta, Canada

Отец
Jackson Yakovlev Jakolok Michael Mikhail27.01.1872 г.р.
Мать
Jackson Yakovlev Jakolok (Waselenko) Helene1875 г.р.
Супруги
Eustace Eustafiewich Theodore07.12.1911 г.р.
Дети
Eustace Robert James04.05.1942 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1911

Отец: Jackson Yakovlev Jakolok Michael Mikhail

Мать: Jackson Yakovlev Jakolok (Waselenko) Helene

Komarno, Manitoba, Canada

Бракосочетание
24.02.1940

Муж: Eustace Eustafiewich Theodore

Calgary, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
04.05.1942

Сын: Eustace Robert James

Отец ребёнка: Eustace Eustafiewich Theodore

Calgary, Alberta, Canada

Смерть
27.07.1996
Calgary, Alberta, Canada

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