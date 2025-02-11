Eustace Eustafiewich (Jackson) Tina
женский, родилась 27.12.1911, Komarno, Manitoba, Canada
умерла 27.07.1996, Calgary, Alberta, Canada
ОтецJackson Yakovlev Jakolok Michael Mikhail27.01.1872 г.р.
МатьJackson Yakovlev Jakolok (Waselenko) Helene1875 г.р.
Супруги
Eustace Eustafiewich Theodore07.12.1911 г.р.
Дети
Eustace Robert James04.05.1942 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
27.12.1911
Komarno, Manitoba, Canada
Бракосочетание
24.02.1940
Calgary, Alberta, Canada
Рождение ребёнка
04.05.1942
Сын: Eustace Robert James
Отец ребёнка: Eustace Eustafiewich Theodore
Calgary, Alberta, Canada
Смерть
27.07.1996
Calgary, Alberta, Canada