Григорьев (Гришин) Глеб Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смерти07.09.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: ??? Мария Глебова
Мать ребёнка: Григорьева (гришина) Васса Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1889
Мать ребёнка: Григорьева (гришина) Васса Михайлова
Рождение ребёнка
07.02.1891
Мать ребёнка: Григорьева (гришина) Васса Михайлова
Смерть
07.09.1906
Причина смерти: Зарезан
Похороны
Неизвестно