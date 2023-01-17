Григорьев (Гришин) Глеб Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев (Гришин) Глеб Никитич

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Место рождения

Княжое, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

07.09.1906

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: ?

Княжое, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: ??? Мария Глебова

Мать ребёнка: Григорьева (гришина) Васса Михайлова

Княжое, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Гришин Александр Глебов

Мать ребёнка: Григорьева (гришина) Васса Михайлова

Княжое, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.02.1891

Сын: Гришин Алексей Глебович

Мать ребёнка: Григорьева (гришина) Васса Михайлова

Княжое, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
07.09.1906
Княжое, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: Зарезан
Похороны
Неизвестно
Княжое, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
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