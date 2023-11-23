Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1798
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Иоанн Васильевич (1745 — 1798) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Петровского на Шексне Рыбинского уезда. Жена его Анна Семеновна (1746-?), дочь священника Семена Дементьевича... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шушляев Петр Иванов
Мать ребёнка: Анна Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Семенова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Анна Семенова
Смерть
1798