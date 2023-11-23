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Иван Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1746 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Иоанн Васильевич (1745 — 1798) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Петровского на Шексне Рыбинского уезда. Жена его Анна Семеновна (1746-?), дочь священника Семена Дементьевича... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровский Евграф Иванов

Мать ребёнка: Анна Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушляев Петр Иванов

Мать ребёнка: Анна Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Семенова

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Анна Семенова

Смерть
1798

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