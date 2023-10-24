Мамонтова (Назарова) Евгения Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назаров Олег
Рождение ребёнка
16.05.1999
Дочь: Назарова Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
20.08.2006
Рождение ребёнка
30.04.2008
Сын: Мамонтов Данил Дмитриевич
Отец ребёнка: Мамонтов Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
30.04.2008
Сын: Мамонтов Кирилл Дмитриевич
Отец ребёнка: Мамонтов Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
10.08.2012
Дочь: Мамонтова Виктория Дмитриевна
Отец ребёнка: Мамонтов Дмитрий Александрович