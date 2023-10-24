Мамонтова (Назарова) Евгения Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова (Назарова) Евгения Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаров Олег

Мать: Трифонова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
16.05.1999

Дочь: Назарова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
20.08.2006

Муж: Мамонтов Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
30.04.2008

Сын: Мамонтов Данил Дмитриевич

Отец ребёнка: Мамонтов Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
30.04.2008

Сын: Мамонтов Кирилл Дмитриевич

Отец ребёнка: Мамонтов Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
10.08.2012

Дочь: Мамонтова Виктория Дмитриевна

Отец ребёнка: Мамонтов Дмитрий Александрович

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