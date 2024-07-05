בוטוויניק יעקב Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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בוטוויניק יעקב

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
manager and salesman at the store in Minsk
Рождение ребёнка
?.07.1910

Дочь: Botvinnik-Kreynina Pesya (Polina)

Мать ребёнка: בוטוויניק (ריפס) פרומה

Рождение ребёнка
20.02.1914

Дочь: Rudinskaya (Botvinnik) Manya

Мать ребёнка: בוטוויניק (ריפס) פרומה

Рождение ребёнка
14.12.1917

Дочь: Lupyan (Botvinnik) Tsipa (Tsilya)

Мать ребёнка: בוטוויניק (ריפס) פרומה

Рождение ребёнка
22.02.1922

Сын: בוטוויניק זכר

Мать ребёнка: בוטוויניק (ריפס) פרומה

Смерть
20.11.1941

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