בוטוויניק יעקב
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.11.1941
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
manager and salesman at the store in Minsk
Рождение ребёнка
?.07.1910
Дочь: Botvinnik-Kreynina Pesya (Polina)
Мать ребёнка: בוטוויניק (ריפס) פרומה
Рождение ребёнка
20.02.1914
Дочь: Rudinskaya (Botvinnik) Manya
Мать ребёнка: בוטוויניק (ריפס) פרומה
Рождение ребёнка
14.12.1917
Дочь: Lupyan (Botvinnik) Tsipa (Tsilya)
Мать ребёнка: בוטוויניק (ריפס) פרומה
Рождение ребёнка
22.02.1922
Сын: בוטוויניק זכר
Мать ребёнка: בוטוויניק (ריפס) פרומה
Смерть
20.11.1941