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Гудков Василий Евстигнеевич

Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

24.02.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1888 ст.

Отец: Гудков Евстигней Николаев

Мать: Гудкова Анна Ефимовна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
23.01.1906 ст.

Жена: Гудкова Анна Михайлова

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1907 ст.

Сын: Гудков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Гудкова Анна Михайлова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1912 ст.

Дочь: Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Гудкова Анна Михайлова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1915 ст.

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Гудкова Анна Михайлова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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