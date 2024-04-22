Гудков Василий Евстигнеевич
Место рождения
Дата рождения24.02.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.02.1888 ст.
Отец: Гудков Евстигней Николаев
Мать: Гудкова Анна Ефимовна
Бракосочетание
23.01.1906 ст.
Жена: Гудкова Анна Михайлова
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1907 ст.
Сын: Гудков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Гудкова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
27.11.1912 ст.
Дочь: Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Гудкова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
11.12.1915 ст.
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Гудкова Анна Михайлова
Смерть
Неизвестно