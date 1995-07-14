Петров Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Александр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1995

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1995

Отец: Петров Андрей

Мать: Панина Наталья Александровна

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