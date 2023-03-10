Прибытков Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: Половинкин (Прибытков) Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Прибытков (Шемонаев) Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: Прибытков (Прибытков) Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Прибытков (Шемонаев) Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
19.?.?
Сын: Прибытков Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Прибытков (Шемонаев) Ксения Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Лаврентьевка
Смерть
Неизвестно