Прибытков Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прибытков Алексей Николаевич

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

19.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: Половинкин (Прибытков) Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Прибытков (Шемонаев) Ксения Филипповна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: Прибытков (Прибытков) Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Прибытков (Шемонаев) Ксения Филипповна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Прибытков Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Прибытков (Шемонаев) Ксения Филипповна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прибытков (Шемонаев) Ксения Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Лаврентьевка
Смерть
Неизвестно

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