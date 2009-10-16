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Сухатов Дмитрий Трофимович

Место рождения

Грозный

Дата рождения

23.02.1947

Дата смерти

16.10.2009

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухатова (Морозова) Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
30.09.1967

Дочь: Таранова (Сухатова) Светлана Дмитриевна

Мать ребёнка: Сухатова (Морозова) Антонина Михайловна

Смерть
16.10.2009
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

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