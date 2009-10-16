Сухатов Дмитрий Трофимович
Место рожденияГрозный
Дата рождения23.02.1947
Дата смерти16.10.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1967
Дочь: Таранова (Сухатова) Светлана Дмитриевна
Мать ребёнка: Сухатова (Морозова) Антонина Михайловна
Смерть
16.10.2009
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область