Ермишкина Анастасия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1903
Дата смерти20.06.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1929
Дочь: Шебордаева Людмила Андреевна
Отец ребёнка: Зенков Андрей Федосеевич
Елань, Еланский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.1987
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область