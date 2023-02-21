Ермишкина Анастасия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермишкина Анастасия Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1903

Дата смерти

20.06.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1929

Дочь: Шебордаева Людмила Андреевна

Отец ребёнка: Зенков Андрей Федосеевич

Елань, Еланский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенков Андрей Федосеевич

Смерть
20.06.1987
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
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