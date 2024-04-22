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Жидков Николай Федорович

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Место рождения

Становое, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

25.11.1914

Дата смерти

15.08.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1914

Отец: Жидков Федор Константинович

Мать: Жидкова Прасковья Александровна

Становое, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
01.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жидкова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
12.09.1951

Сын: Жидков Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Жидкова Анастасия Николаевна

Тельшяй, Telšių rajono savivaldybė, Telšių apskritis
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жидкова Анастасия Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
в войну место службы - АКУКС ДВФ; арт. уч-ще ДВФ
подполковник | Награды Медаль: «За боевые заслуги», Медаль: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Медаль: «За победу над Японией», Орден Красного Знамени, Орден Красно... Показать все
Смерть
15.08.1977
Минск, Минск
Причина смерти: инфаркт
Похороны
Неизвестно
Минск, Минск
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