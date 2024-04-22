Жидков Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения25.11.1914
Дата смерти15.08.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1914
Рождение ребёнка
01.08.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жидкова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
12.09.1951
Мать ребёнка: Жидкова Анастасия Николаевна
Тельшяй, Telšių rajono savivaldybė, Telšių apskritis
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
в войну место службы - АКУКС ДВФ; арт. уч-ще ДВФ
подполковник | Награды Медаль: «За боевые заслуги», Медаль: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Медаль: «За победу над Японией», Орден Красного Знамени, Орден Красно... Показать все
Смерть
15.08.1977
Причина смерти: инфаркт
Похороны
Неизвестно