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Кадников Василий Федорович

Место рождения

Алешино, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

1659

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659

Отец: не указан

Мать: не указана

Алешино, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 оборот
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Кадников Еремей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Алешино, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 оборот
Рождение ребёнка
Около 1716

Дочь: Столбова (Кадникова) Парасковья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Керженец, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
1754
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 оборот

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