Кадников Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения1659
Дата смерти1754
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 оборот
Рождение ребёнка
Около 1711
Сын: Кадников Еремей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 оборот
Рождение ребёнка
Около 1716
Дочь: Столбова (Кадникова) Парасковья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Керженец, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
1754
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 оборот