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Красников Василий Никитович

Место рождения

Михайловская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1894

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Красников Никита Иванович

Мать: Красникова Ефимия

Михайловская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Красников Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Михайловская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Красников Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Михайловская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.10.1917

Сын: Красников Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Михайловская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край

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