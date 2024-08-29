Красников Василий Никитович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1894
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: Красников Никита Иванович
Мать: Красникова Ефимия
Рождение ребёнка
1913
Сын: Красников Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Красников Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1917
Сын: Красников Андрей Васильевич
Мать ребёнка: не указана