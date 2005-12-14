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Гафарова самира ильюсовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

AU
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.2005

Отец: Гафаров ильюс

Мать: Гафарова Айгюль Фануновна

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