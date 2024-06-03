Праведникова Мария? Владиславова? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Праведникова Мария? Владиславова?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Синяговская (Праведникова) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Праведников Димитрий Димитриев?

Николаев, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно

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