Капилов Никанор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Василий Панфилович
Мать: Зиновия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Капилов Александр Никанорович
Мать ребёнка: Капилова Феоктиста Степановна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Березкина Прасковья Никаноровна
Мать ребёнка: Капилова Феоктиста Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно