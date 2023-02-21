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Капилов Никанор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Василий Панфилович

Мать: Зиновия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Капилов Александр Никанорович

Мать ребёнка: Капилова Феоктиста Степановна

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Березкина Прасковья Никаноровна

Мать ребёнка: Капилова Феоктиста Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капилова Феоктиста Степановна

Место жительства
Неизвестно
Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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