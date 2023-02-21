Слоев Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти08.01.1905 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1863
Жена: Слоева Агния Евграфовна
Рождение ребёнка
01.09.1864 ст.
Дочь: Тутукина Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Слоева Агния Евграфовна
Рождение ребёнка
18.07.1868 ст.
Дочь: Слоева Мария Михайловна
Мать ребёнка: Слоева Агния Евграфовна
Рождение ребёнка
05.06.1871 ст.
Дочь: Слоева Александра Михайловна
Мать ребёнка: Слоева Агния Евграфовна
Бракосочетание
1872
Жена: Слоева Клавдия Павловна
Работа или профессия
1872
Уездное полицейское управление. Определен смотрителем Никольского тюремного замка. Коллежский Секретарь. (Памятная книжка Вологодской губернии на 1873 год, стр. 36)
Рождение ребёнка
12.05.1873 ст.
Мать ребёнка: Слоева Клавдия Павловна
Работа или профессия
1875
Уездное полицейское управление. Смотритель тюремного замка, Титулярный Советник. (Памятная книжка Вологодской губернии на 1875-1876 годы, стр.56)
Рождение ребёнка
11.11.1878 ст.
Сын: Слоев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Слоева Клавдия Павловна
Сын Колежского Асессора. По клировой 1917 года - родился в1878. По исповедной 1915 - в 1881. Первая дата правдоподобнее, судя по дате окончания Семинарии.
Работа или профессия
1878
Уездное полицейское управление. Смотритель тюремного замка, Титулярный Советник. (Памятная книжка Вологодской губернии на 1879 год, стр.75)
Рождение ребёнка
12.11.1879 ст.
Мать ребёнка: Слоева Клавдия Павловна
Работа или профессия
1879
Уездное полицейское управление. Смотритель тюремного замка, Коллежский Асессор. (Памятная книжка на 1880 год, стр.86)
Работа или профессия
1880
Уездное полицейское управление. Смотритель тюремного замка, Коллежский Асессор. (Вологодский адрес-календарь на 1881 год, стр.69)
Работа или профессия
23.07.1881 ст.
Согласно прошению освобожден от службы по болезни.
Рождение ребёнка
Около 1881
Мать ребёнка: Слоева Клавдия Павловна
Место жительства
1881
Переезжает с семьей в Вологду, на улицу Сергиевскую, дом 40.
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Слоева Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Слоева Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
19.01.1888 ст.
Дочь: Слоева Нина Михайловна
Мать ребёнка: Слоева Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
17.05.1891 ст.
Дочь: Кузнецова Еликонида Михайловна
Мать ребёнка: Слоева Клавдия Павловна
Смерть
08.01.1905 ст.
Похоронен на Введенском кладбище. Коллежский Асессор, 71 год, от старости.