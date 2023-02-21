Слоев Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлоев Михаил Павлович

Слоев Михаил Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

08.01.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1863

Жена: Слоева Агния Евграфовна

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.09.1864 ст.

Дочь: Тутукина Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Слоева Агния Евграфовна

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.07.1868 ст.

Дочь: Слоева Мария Михайловна

Мать ребёнка: Слоева Агния Евграфовна

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.06.1871 ст.

Дочь: Слоева Александра Михайловна

Мать ребёнка: Слоева Агния Евграфовна

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1872

Жена: Слоева Клавдия Павловна

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1872
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Уездное полицейское управление. Определен смотрителем Никольского тюремного замка. Коллежский Секретарь. (Памятная книжка Вологодской губернии на 1873 год, стр. 36)
Рождение ребёнка
12.05.1873 ст.

Сын: Слоев Павел Михайлович

Мать ребёнка: Слоева Клавдия Павловна

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1875
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Уездное полицейское управление. Смотритель тюремного замка, Титулярный Советник. (Памятная книжка Вологодской губернии на 1875-1876 годы, стр.56)
Рождение ребёнка
11.11.1878 ст.

Сын: Слоев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Слоева Клавдия Павловна

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Сын Колежского Асессора. По клировой 1917 года - родился в1878. По исповедной 1915 - в 1881. Первая дата правдоподобнее, судя по дате окончания Семинарии.
Работа или профессия
1878
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Уездное полицейское управление. Смотритель тюремного замка, Титулярный Советник. (Памятная книжка Вологодской губернии на 1879 год, стр.75)
Рождение ребёнка
12.11.1879 ст.

Сын: Слоев Петр Михайлович

Мать ребёнка: Слоева Клавдия Павловна

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1879
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Уездное полицейское управление. Смотритель тюремного замка, Коллежский Асессор. (Памятная книжка на 1880 год, стр.86)
Работа или профессия
1880
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Уездное полицейское управление. Смотритель тюремного замка, Коллежский Асессор. (Вологодский адрес-календарь на 1881 год, стр.69)
Работа или профессия
23.07.1881 ст.
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Согласно прошению освобожден от службы по болезни.
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Слоев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Слоева Клавдия Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
1881
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Переезжает с семьей в Вологду, на улицу Сергиевскую, дом 40.
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Слоева Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Слоева Клавдия Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.01.1888 ст.

Дочь: Слоева Нина Михайловна

Мать ребёнка: Слоева Клавдия Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.05.1891 ст.

Дочь: Кузнецова Еликонида Михайловна

Мать ребёнка: Слоева Клавдия Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
08.01.1905 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Похоронен на Введенском кладбище. Коллежский Асессор, 71 год, от старости.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close