Черствый Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черствый Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1956

Отец: не указан

Мать: Черствая Людмила Владимировна

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