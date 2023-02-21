Лоскутова Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Екатерина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846 ст.

Дата смерти

07.05.1916 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Рождение
Около 1846 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
07.05.1916 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
от старости
Похороны
10.05.1916 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
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