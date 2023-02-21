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Лоскутова Екатерина Павловна
Лоскутова Екатерина Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1846 ст.
Дата смерти
07.05.1916 ст.
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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События
Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
07.05.1916 ст.
Глотаево
, Домодедово, Московская область
от старости
Похороны
10.05.1916 ст.
Глотаево
, Домодедово, Московская область
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