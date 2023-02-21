Мягкоступова (Мыльченкова) Анисия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягкоступова (Мыльченкова) Анисия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1895 ст.

Дочь: Мягкоступова Наталья Меркелловна

Отец ребёнка: Мягкоступов Меркел Платонович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.09.1897 ст.

Сын: Мягкоступов Федор Меркелович

Отец ребёнка: Мягкоступов Меркел Платонович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.09.1902 ст.

Сын: Мягкоступов Иван Меркелович

Отец ребёнка: Мягкоступов Меркел Платонович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мягкоступов Меркел Платонович

Смерть
1947
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
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