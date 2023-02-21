Мягкоступова (Мыльченкова) Анисия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1895 ст.
Дочь: Мягкоступова Наталья Меркелловна
Отец ребёнка: Мягкоступов Меркел Платонович
Рождение ребёнка
18.09.1897 ст.
Сын: Мягкоступов Федор Меркелович
Отец ребёнка: Мягкоступов Меркел Платонович
Рождение ребёнка
26.09.1902 ст.
Сын: Мягкоступов Иван Меркелович
Отец ребёнка: Мягкоступов Меркел Платонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947