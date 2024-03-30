Шатулова (Гроновская) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатулов Алексей Евдокимович
Отец ребёнка: Шатулов Евдоким Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шатулов Евдоким Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатулова Валентина Евдокимовна
Отец ребёнка: Шатулов Евдоким Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатулова Раиса Евдокимовна
Отец ребёнка: Шатулов Евдоким Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатулов Николай Евдокимович
Отец ребёнка: Шатулов Евдоким Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно