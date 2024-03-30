Шатулова (Гроновская) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатулова (Гроновская) Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатулов Алексей Евдокимович

Отец ребёнка: Шатулов Евдоким Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатулов Пётр Евдокимович

Отец ребёнка: Шатулов Евдоким Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатулова Валентина Евдокимовна

Отец ребёнка: Шатулов Евдоким Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатулова Раиса Евдокимовна

Отец ребёнка: Шатулов Евдоким Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатулов Николай Евдокимович

Отец ребёнка: Шатулов Евдоким Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатулов Евдоким Савельевич

Смерть
Неизвестно
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