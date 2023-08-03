Фионина Анастасия Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фионина Анастасия Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Фролович Фионин

Рождение ребёнка
25.01.1916

Дочь: Полякова (Фионина) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Фролович Фионин

Колунец, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1948

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