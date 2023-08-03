Фионина Анастасия Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1916
Дочь: Полякова (Фионина) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Фролович Фионин
Колунец, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1948