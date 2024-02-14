Морген Эдуард Алексеевич
Место рожденияг. Иркутск
Дата рождения22.10.1933
Дата смерти20.07.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1933
Образование
С 1951 по 1956
Рождение ребёнка
17.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
По 1988
Доцент кафедры аналитической химии
Смерть
20.07.1988