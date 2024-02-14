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Морген Эдуард Алексеевич

Место рождения

г. Иркутск

Дата рождения

22.10.1933

Дата смерти

20.07.1988

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1933

Отец: Морген Алексей Александрович

Мать: Морген (Трубникова) Ида Борисовна

Образование
С 1951 по 1956
Рождение ребёнка
17.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
По 1988
Доцент кафедры аналитической химии
Смерть
20.07.1988

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