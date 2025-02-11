Горев Михаил Иванов
мужской, родился 1820, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецГорев Иван Петров1800 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
(Горев) Устинья Михайлова1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Горев Иван Петров
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Горев) Устинья Михайлова
Мать ребёнка: ?
Военная служба
1841
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно