Горев Михаил Иванов 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Горев Михаил Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1820, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Горев Иван Петров1800 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
(Горев) Устинья Михайлова1841 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Горев Иван Петров

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Горев) Устинья Михайлова

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Военная служба
1841
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Отдан в рекруты в 1841. По прошлой перепеси 15

Смерть
Неизвестно

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