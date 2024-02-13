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Зимненков Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бусурина (Зимненкова) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Зимненкова (Петрова) Анна Григорьевна

Офушино, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Зимненков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Зимненкова (Петрова) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
05.08.1941

Дочь: Рудская (Зимненкова) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Зимненкова (Петрова) Анна Григорьевна

Смерть
?.03.1943
Захоронен в с.Пыринка Орловской области. В Книге памяти Владимирской области значится как Зименков.

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