Зимненков Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бусурина (Зимненкова) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Зимненкова (Петрова) Анна Григорьевна
Офушино, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1929
Сын: Зимненков Иван Васильевич
Мать ребёнка: Зимненкова (Петрова) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
05.08.1941
Дочь: Рудская (Зимненкова) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Зимненкова (Петрова) Анна Григорьевна
Смерть
?.03.1943
Захоронен в с.Пыринка Орловской области. В Книге памяти Владимирской области значится как Зименков.