Зыкова (Фуфаева) Прасковья (Парасковья) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыкова (Фуфаева) Прасковья (Парасковья) Васильевна

Зыкова (Фуфаева) Прасковья (Парасковья) Васильевна

avatar

Место рождения

Барановка, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

28.11.1914

Дата смерти

09.07.1979

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1914

Отец: Фуфаев Василий Степанович

Мать: Фуфаева Пелогея Кузьминична

Барановка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Мира Феофановна

Отец ребёнка: Зыков Феофан Семёнович

Бракосочетание
26.09.1935

Муж: Зыков Феофан Семёнович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.07.1939

Дочь: Ваганова Тамара Феофановна

Отец ребёнка: Зыков Феофан Семёнович

Смерть
09.07.1979
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.