Зыкова (Фуфаева) Прасковья (Парасковья) Васильевна
Место рождения
Дата рождения28.11.1914
Дата смерти09.07.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Мира Феофановна
Отец ребёнка: Зыков Феофан Семёнович
Бракосочетание
26.09.1935
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.07.1939
Дочь: Ваганова Тамара Феофановна
Отец ребёнка: Зыков Феофан Семёнович
Смерть
09.07.1979
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область