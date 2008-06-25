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Пипенко Анна Сергеевна
Пипенко Анна Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.06.2008
Пол
Женский
Отец
Пипенко Сергей Сергеевич
1985 г.р.
Мать
Пипенко Галина Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ГП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.2008
Отец:
Пипенко Сергей Сергеевич
Мать:
Пипенко Галина Николаевна
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