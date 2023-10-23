Каличенко Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каличенко Лидия
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.11.1955
Дочь: Бочарова (Каличенко) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Каличенко Лидия
Смерть
Неизвестно