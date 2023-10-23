Каличенко Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каличенко Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1930

Отец: Каличенко Андрей Яковлевич

Мать: Каличенко? (Катаржанова) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каличенко Лидия

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.11.1955

Дочь: Бочарова (Каличенко) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Каличенко Лидия

Смерть
Неизвестно

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