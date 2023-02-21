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Севастьян Симеонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Симеон

Мать: Евдокия Матвеева

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Зиновия Севастьянова

Мать ребёнка: Крестина (Христина) Герасимова

Лагоново, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Аграфена Севастьянова

Мать ребёнка: Крестина (Христина) Герасимова

Лагоново, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Тимофей

Мать ребёнка: Крестина (Христина) Герасимова

Лагоново, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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