Севастьян Симеонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Симеон
Мать: Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Зиновия Севастьянова
Мать ребёнка: Крестина (Христина) Герасимова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Аграфена Севастьянова
Мать ребёнка: Крестина (Христина) Герасимова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Тимофей
Мать ребёнка: Крестина (Христина) Герасимова
Смерть
Неизвестно