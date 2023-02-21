Логинова Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова Анастасия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1921

Дата смерти

12.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1947

Дочь: Баданина Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Логинов Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
22.12.1949

Сын: Логинов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Логинов Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
08.02.1952

Сын: Грачёв Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Логинов Дмитрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Дмитрий Петрович

Смерть
12.12.1982
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