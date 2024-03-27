Аносов Емельян Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Аносов Антон Петрович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Аносов Иннокентий Емельянович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Кристинья Емельяновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1894
Сын: Аносов Андрей Емельянович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1898
Сын: Аносов Степан Емельянович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Аграфена Емельяновна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно