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Аносов Емельян Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Аносов Антон Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Аносов Иннокентий Емельянович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Кристинья Емельяновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1894

Сын: Аносов Андрей Емельянович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1898

Сын: Аносов Степан Емельянович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Аграфена Емельяновна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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