Михаил Хрисанфович
Место рождения
Дата рождения1886
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Хрисанф Александрович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.02.1908
Жена: Анисья Прохоровна
Рождение ребёнка
19.05.1909
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Анисья Прохоровна
Рождение ребёнка
15.05.1910
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Анисья Прохоровна
Рождение ребёнка
23.07.1911
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Анисья Прохоровна
Рождение ребёнка
06.04.1913
Сын: Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Анисья Прохоровна
Рождение ребёнка
14.11.1915
Сын: Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Анисья Прохоровна