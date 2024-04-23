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Михаил Хрисанфович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Хрисанф Александрович

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
08.02.1908

Жена: Анисья Прохоровна

Рождение ребёнка
19.05.1909

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Анисья Прохоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.05.1910

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Анисья Прохоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.07.1911

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Анисья Прохоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.04.1913

Сын: Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Анисья Прохоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.11.1915

Сын: Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Анисья Прохоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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