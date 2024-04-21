Финашина (Левашичева) Марфа Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финашина (Левашичева) Марфа Матвеевна

Место рождения

Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Левашичев Матвей Гаврилович

Мать: не указана

Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Финашин Семен Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
12.01.1890

Муж: не указан

Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.07.1891

Сын: Финашин Иван Семенович

Отец ребёнка: Финашин Семен Николаевич

Рождение ребёнка
09.08.1894

Сын: Финашин Петр Семенович

Отец ребёнка: Финашин Семен Николаевич

Рождение ребёнка
08.09.1896

Сын: Финашин Федор Семенович

Отец ребёнка: Финашин Семен Николаевич

Рождение ребёнка
14.11.1898

Дочь: Финашина Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Финашин Семен Николаевич

Рождение ребёнка
14.01.1901

Дочь: Финашина Агриппина Семеновна

Отец ребёнка: Финашин Семен Николаевич

Рождение ребёнка
14.08.1902

Дочь: Финашина Наталия Семеновна

Отец ребёнка: Финашин Семен Николаевич

Рождение ребёнка
18.07.1908

Дочь: Финашина Наталия Семеновна

Отец ребёнка: Финашин Семен Николаевич

Рождение ребёнка
01.08.1911

Сын: Финашин Василий Семенович

Отец ребёнка: Финашин Семен Николаевич

Рождение ребёнка
27.09.1914

Дочь: Финашина Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Финашин Семен Николаевич

Смерть
Неизвестно

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