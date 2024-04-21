Финашина (Левашичева) Марфа Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Левашичев Матвей Гаврилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
12.01.1890
Муж: не указан
Рождение ребёнка
27.07.1891
Отец ребёнка: Финашин Семен Николаевич
Рождение ребёнка
09.08.1894
Отец ребёнка: Финашин Семен Николаевич
Рождение ребёнка
08.09.1896
Отец ребёнка: Финашин Семен Николаевич
Рождение ребёнка
14.11.1898
Дочь: Финашина Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Финашин Семен Николаевич
Рождение ребёнка
14.01.1901
Дочь: Финашина Агриппина Семеновна
Отец ребёнка: Финашин Семен Николаевич
Рождение ребёнка
14.08.1902
Дочь: Финашина Наталия Семеновна
Отец ребёнка: Финашин Семен Николаевич
Рождение ребёнка
18.07.1908
Дочь: Финашина Наталия Семеновна
Отец ребёнка: Финашин Семен Николаевич
Рождение ребёнка
01.08.1911
Сын: Финашин Василий Семенович
Отец ребёнка: Финашин Семен Николаевич
Рождение ребёнка
27.09.1914
Дочь: Финашина Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Финашин Семен Николаевич
Смерть
Неизвестно