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Гурина Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1967

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1967

Отец: Куприянов Иван Николаевич

Мать: Куприянова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
19.09.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Володин Сергей михайлович

Рождение ребёнка
24.10.1988

Сын: Володин ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Володин Сергей михайлович

Рождение ребёнка
24.10.2006

Дочь: Гурина ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА

Отец ребёнка: Гурин ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Рождение ребёнка
24.10.2006

Дочь: Гурина ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА

Отец ребёнка: Гурин ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурин ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

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