Гурина Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1967
Рождение ребёнка
19.09.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Володин Сергей михайлович
Рождение ребёнка
24.10.1988
Отец ребёнка: Володин Сергей михайлович
Рождение ребёнка
24.10.2006
Дочь: Гурина ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА
Отец ребёнка: Гурин ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Рождение ребёнка
24.10.2006
Дочь: Гурина ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА
Отец ребёнка: Гурин ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно