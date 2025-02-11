Николай Ефимов
мужской, родился 1835, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАрина Фёдорова1815 г.р.
ОтецЕфим Захаров1816 г.р.
Супруги
Анастасия Матвеева1834 г.р.
Дети
Агафья Николаева1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Ефим Захаров
Мать: Арина Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Матвеева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Агафья Николаева
Мать ребёнка: Анастасия Матвеева
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно