Николай Ефимов 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Николай Ефимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1835, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Арина Фёдорова1815 г.р.
Отец
Ефим Захаров1816 г.р.
Супруги
Анастасия Матвеева1834 г.р.
Дети
Агафья Николаева1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Ефим Захаров

Мать: Арина Фёдорова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Матвеева

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Агафья Николаева

Мать ребёнка: Анастасия Матвеева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Смерть
Неизвестно

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