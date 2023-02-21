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Есаков Иван Ефремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Есаков Ефрем Григорьевич

Мать: Есакова Евгения Ермиловна

Рождение ребёнка
03.05.1885 ст.

Сын: Есаков Николай Иванович

Мать ребёнка: Есакова Анна Васильевна

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Есаков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Есакова Анна Васильевна

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.01.1889 ст.

Сын: Есаков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Есакова Анна Васильевна

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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