Есаков Иван Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Рождение ребёнка
03.05.1885 ст.
Мать ребёнка: Есакова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Есакова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
14.01.1889 ст.
Мать ребёнка: Есакова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есакова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно