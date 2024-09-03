Кошевая (Буканова) Валентина П — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошевая (Буканова) Валентина П

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буканов Михаил Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошевой Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошевой Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошевой Василий

Смерть
Неизвестно

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