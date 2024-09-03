Кошевая (Буканова) Валентина П
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буканов Михаил Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошевой Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кошевой Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошевой Василий
Смерть
Неизвестно