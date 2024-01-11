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Дорохов Михаил Мефодьевич
Дорохов Михаил Мефодьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1934
Пол
Мужской
Отец
Дорохов Мефодий Иванович
Мать
Синицына Ефимья Павловна
1903 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец:
Дорохов Мефодий Иванович
Мать:
Синицына Ефимья Павловна
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