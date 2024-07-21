Чуфарная Варвара Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1800
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Чуфарная Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Чуфарный Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Чуфарная Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Чуфарный Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Чуфарный Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Чуфарный Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Чуфарный Николай Иванович
Отец ребёнка: Чуфарный Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Чуфарный Иван Васильевич
Смерть
После 1825