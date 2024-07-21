Чуфарная Варвара Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуфарная Варвара Гавриловна

Чуфарная Варвара Гавриловна

Место рождения

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1800

Муж: Чуфарный Иван Васильевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Чуфарная Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Чуфарный Иван Васильевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Чуфарная Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Чуфарный Иван Васильевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Чуфарный Егор Иванович

Отец ребёнка: Чуфарный Иван Васильевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Чуфарный Иван Иванович

Отец ребёнка: Чуфарный Иван Васильевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Чуфарный Николай Иванович

Отец ребёнка: Чуфарный Иван Васильевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Чуфарный Пармен Иванович

Отец ребёнка: Чуфарный Иван Васильевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.