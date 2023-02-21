Колесниченко-Бондаренко Гавриил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесниченко-Бондаренко Гавриил Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колесниченко-Бондаренко Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1912

Дочь: Колесниченко-Бондаренко Лидия Гаврииловна

Мать ребёнка: Колесниченко-Бондаренко Матрона Фотиевна

Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Запись о рождении и крещении сделана в городе Алушта Ялтинского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912 ст.
Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Мещанин города Бахчисарай Симферопольского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесниченко-Бондаренко Матрона Фотиевна

Смерть
Неизвестно
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