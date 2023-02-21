Космаченко Николай Федосьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1910
Дата смерти16.01.1941
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1910
Смерть
16.01.1941
Рождение ребёнка
27.01.1941
Сын: Космаченко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Гончарова Клавдия Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.01.1941
Сын: Космаченко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Гончарова Клавдия Алексеевна