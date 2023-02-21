Космаченко Николай Федосьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Космаченко Николай Федосьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1910

Дата смерти

16.01.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1910

Отец: Космаченко Феодосий Антонович

Мать: Космаченко Александра Степановна

Смерть
16.01.1941
Рождение ребёнка
27.01.1941

Сын: Космаченко Александр Николаевич

Мать ребёнка: Гончарова Клавдия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.01.1941

Сын: Космаченко Александр Николаевич

Мать ребёнка: Гончарова Клавдия Алексеевна

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