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Счасливцев Пётр Козмин
Счасливцев Пётр Козмин
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1770
Дата смерти
После 1811
Пол
Мужской
Отец
Счасливцев Козма Савинов
1738 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец:
Счасливцев Козма Савинов
Мать: не указана
Смерть
После 1811
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