Акилина Павловна
женский, родилась 1863
умерла Неизвестно
Супруги
Грибулин Георгий АлексеевичНеизвестно г.р.
Дети
Грибулина Елена Георгиевна1889 г.р.
Грибулин Николай Георгиевич1897 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грибулин Семен Георгиевич
Отец ребёнка: Грибулин Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Грибулина Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Грибулин Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Грибулин Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Грибулин Георгий Алексеевич
Смерть
Неизвестно