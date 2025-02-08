Акилина Павловна 1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Акилина Павловна

Автор
КЧ
Чир К.

женский, родилась 1863

умерла Неизвестно

Супруги
Грибулин Георгий АлексеевичНеизвестно г.р.
Дети
Грибулина Елена Георгиевна1889 г.р.
Грибулин Николай Георгиевич1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибулин Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибулин Семен Георгиевич

Отец ребёнка: Грибулин Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Грибулина Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Грибулин Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Грибулин Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Грибулин Георгий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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