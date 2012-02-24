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Осмачкин Роман Александрович
Осмачкин Роман Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.02.2012
Пол
Мужской
Отец
Осмачкин Александр Владимирович
1980 г.р.
Мать
Осмачкина (Солдатова) Екатерина Владимировна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.2012
Отец:
Осмачкин Александр Владимирович
Мать:
Осмачкина Екатерина Владимировна
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