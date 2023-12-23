Щеблякова Пелагея Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1938
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1938
Рождение ребёнка
16.08.1959
Дочь: Пашенова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Пашенов Александр
Рождение ребёнка
18.05.1964
Дочь: Щеблякова Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Паршин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Паршин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пашенов Александр