Щеблякова Пелагея Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеблякова Пелагея Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1938

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1938

Отец: Щебляков Роман Максимович

Мать: Филиппова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
16.08.1959

Дочь: Пашенова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Пашенов Александр

Рождение ребёнка
18.05.1964

Дочь: Щеблякова Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Паршин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашенов Александр

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