Чуйкина (Хмелик) Нина
Место рождения
Дата рождения22.03.1938
Дата смерти24.04.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1938
Отец: Хмелик Трифон
Мать: Хмелик Ульяна
Рождение ребёнка
23.01.1964
Сын: Чуйкин Леонид
Отец ребёнка: Чуйкин Виталий
Рождение ребёнка
08.12.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чуйкин Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чуйкин Виталий
Смерть
24.04.2016
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно