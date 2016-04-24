Чуйкина (Хмелик) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуйкина (Хмелик) Нина

Место рождения

Балясное, Полтавська область

Дата рождения

22.03.1938

Дата смерти

24.04.2016

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

1964 г.р.
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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1938

Отец: Хмелик Трифон

Мать: Хмелик Ульяна

Балясное, Полтавська область
Рождение ребёнка
23.01.1964

Сын: Чуйкин Леонид

Отец ребёнка: Чуйкин Виталий

Рождение ребёнка
08.12.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуйкин Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуйкин Виталий

Смерть
24.04.2016
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
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