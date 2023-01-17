Селезнев Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.05.1917 ст.
Дата смертиОколо 1983
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1917 ст.
Крещение
14.05.1917 ст.
Рождение ребёнка
Около 1947
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Селезнева Мария (?)
Рождение ребёнка
1949
Мать ребёнка: Селезнева Мария (?)
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Носова Мария Петровна
Мать ребёнка: Селезнева Мария (?)
Рождение ребёнка
Около 1954
Дочь: Валентина Петровна
Мать ребёнка: Селезнева Мария (?)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Селезнева Мария (?)
Смерть
Около 1983