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Селезнев Петр Михайлович

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Место рождения

Борисовка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

13.05.1917 ст.

Дата смерти

Около 1983

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1917 ст.

Отец: Селезнев Михаил Сергеевич

Мать: Селезнева Марфа Алексеевна

Борисовка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
14.05.1917 ст.
Борисовка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1947

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Селезнева Мария (?)

Рождение ребёнка
1949

Сын: Селезнев Иван Петрович

Мать ребёнка: Селезнева Мария (?)

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Носова Мария Петровна

Мать ребёнка: Селезнева Мария (?)

Рождение ребёнка
Около 1954

Дочь: Валентина Петровна

Мать ребёнка: Селезнева Мария (?)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнева Мария (?)

Смерть
Около 1983
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