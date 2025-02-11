Муллагильдин Гофан
мужской, родился 1862, Муратшино, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
умер 1921, Муратшино, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
ОтецЮлбарисов Муллагильде1822 г.р.
МатьЮлбарисова (Ибрагимова) Асхабьямал1827 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Муратшино, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
1921
Муратшино, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область